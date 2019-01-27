الجامعة العربية تشدد على أهمية التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا

"أبو الغيط" طالب بوقف التدخلات الخارجية

شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأحد، على أهمية التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية يضمن الحفاظ على وحدة البلاد، وذلك في لقائه مبعوث الأمم المتحدة الجديد لسوريا غير بيدرسون، الذي يزور القاهرة حالياً.

وأوضح محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان نقلته "فرانس برس"، أن اللقاء شهد تبادلاً موسعاً لوجهات النظر حول آخر تطورات الأزمة السورية.

وأضاف أن الأمين العام استعرض أهم عناصر موقف الجامعة العربية تجاه الأزمة من واقع القرارات الصادرة عنها منذ عام 2011.

وأفاد "عفيفي" بأن "أبو الغيط" جدد التأكيد على محورية دور الجامعة في التعامل مع الأزمة باعتبار أنها تتعلق أولاً وأخيراً بدولة عربية.

وأشار إلى أن الأمين العام أكد أهمية العمل على وقف التدخلات الدولية والإقليمية التي تلقي بتبعات وتداعيات سلبية على مسار التسوية في سوريا، باعتبار أن هذه التدخلات لعبت دوراً رئيسياً في إطالة أمد الأزمة.