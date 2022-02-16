مواطن يتبرّع بإعادة ترميم وتأهيل مبنى للغسيل الكلوي في المحاني

الشؤون الصحية بالطائف وقعّت معه عقد شراكة لبدء التنفيذ

قدّم المواطن سعد بن بندر بن ثعلي، مبادرة متميزة تمثلت في إعادة ترميم وتأهيل مبنى للغسيل الكلوي في مستشفى المحاني العام.

ووقّعت الشؤون الصحية بالطائف عقد شراكة مع المتبرع من أجل البدء في التنفيذ خلال الفترة القادمة، وفقًا للاشتراطات المطلوبة.

وأشار مدير إدارة المشاركة المجتمعية عبدالرحيم بن احمد المالكي إلى أن هذا العمل يأتي في إطار الحرص على التعاون مع مؤسسات وأفراد لتحقيق التكامل لخدمة المجتمع، وفقًا لرؤية 2030 بهدف رفع مستوى المساهمة في خدمة المجتمع، معربًا عن شكره وتقديره للمتبرع على هذا العمل الخيري الذي يؤكد حرصه على المساهمة في خدمة المرضى.

وقال "المالكي": الشؤون الصحية على استعداد لعقد الشراكات التي تخدم المستفيدين في جميع القطاعات الصحية؛ لكون العمل الجماعي يخدم الجميع بشكلٍ دقيق.

تجدر الاشارة إلى أن الشؤون الصحية نجحت في عقد العديد من الشراكات في مجالات متنوعة تصب جميعها في خدمة المرضى والمستفيدين.