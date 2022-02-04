اُمسية "جراحة الأطفال" تتحول إلى "ورشة عمل" عن تجمع الطائف الصحي

عبر مساحة مجمع الملك فيصل الطبي الصوتية

تحولت أمسية طبية عن "جراحة الأطفال" إلى "ورشة عمل" عن التجمع الصحي بالطائف، فقد نفذَ مجمع الملك فيصل في حسابه مساحة "تويترية" للنقاش حول هذا النوع من الجراحات، من خلال استضافة أستاذ جراحة الأطفال، الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمحافظة الدكتور طلال المالكي، واستشاري جراحة الأطفال الدكتور زياد النفيعي.

وتحدث الضيوف عن هذا النوع من الجراحات الدقيقة التي تختلف عن الجراحة العامة، لافتين أن المجمع يحتوي على قسم متخصص في هذا النوع من الجراحات، ويعد من أكبر الأقسام على مستوى المملكة في ظل توفر البنية التحتية المتميزة، ومنها أسرة العناية المركزة لحديثي الولادة والأطفال والتي تتجاوز 100 سرير.

وأكدا أن جراحة الأطفال من التخصصات الدقيقة التي تُسهم في إعادة الترميم للأطفال الذين يحتاجون إلى عمليات من نوع خاص، وتطرقا إلى عدة مواضيع هامة قدما فيها نصائح للوالدين.

واستغل الحضور تواجد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور طلال المالكي من أجل إلقاء المزيد من الضوء حول هذا المشروع.

وقال: "حقيقةً أن التجمع الصحي هو مشروع وطني شمولي، يهدف إلى فصل المهام التنفيذية عن الرقابية، فالتجمع سيكون تنفيذياً لكافة المهام الصحية، فيما تبقى فروع الوزارة رقابية فقط"، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق التجمع الصحي خلال الأيام القادمة بإذن الله بعد موافقة الوزير.

وأضاف: "لدى التجمع خطط متكاملة للبدء في التنفيذ والمساهمة في الارتقاء بالخدمات، والعمل على وصولنا إلى مختلف شرائح المجتمع في مواقعهم قبل وصولهم إلى مرافق العلاج".

وقال الدكتور "المالكي": "جهزنا العديد من الخطط والمبادرات ولن نحرق أوراقنا في الوقت الحالي، وتطرق إلى كيفية معاملة الموظفين في حالة الانتقال إلى التجمع، وأكد أن الأنظمة والتعليمات غطت هذه الجوانب، ونحن ندرك أن جميع الزملاء والزميلات لديهم الإمكانيات العالية في دعم هذا التوجه العام، وتحقيق النجاحات، فما لمسناه من جميع الزملاء يؤكد حرصهم على كل ما من شأنه الإسهام في النجاح الذي نتطلع إليه جميعًا".

وفي الختام أكد على أهمية النقد لتصحيح أي مسار، لافتًا أن وسائل الإعلام شريكة في تسليط الضوء على مكامن الخلل أيًا كانت، ولدينا الاستعداد لتقبل أي نقد، كون ذلك جزءًا من عمليات التطوير.