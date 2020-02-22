الحفل السنوي لـ"MBC الأمل" في الرياض يُكرّم الفائزين بحملة "صناع المواد الإعلامية الملهمة"

"التونسي" لخرّيجي MBC Edutain: نحرص على توفير الدعم لكم

تحت شعار "أثر المحتوى الإعلامي على المجتمع"، أقامت "MBC الأمل" -ذراع المسؤولية الاجتماعية والمؤسساتية في "مجموعة MBC"- حفلها السنوي في الرياض، وقدّمه ياسر السقاف، بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والممثلين والمخرجين والمنتجين والفنانين العالميين والعرب، والمؤثرين الاجتماعيين، وأصحاب المبادرات، وصنّاع المواد الإعلامية، وحشد من أهل الصحافة والإعلام، ووجوه المجتمع، إلى جانب طلاب وخريجي ومحاضري مبادرة برنامج "MBC Edutain" للصناعة الإبداعية والمحتوى الإعلامي.

وشهد الحفل توزيع الجوائز للفائزين بحملة "صنّاع المواد الإعلامية المُلهِمة"، والتي نالها كل من: عبدالرحمن أبو مالح لصناعة محتوى ملهم وهادف، وأبرار حامد آل عثمان لفكرة تحويل الألم إلى أمل، ومحمد حسين الموسى للاندماج والتبادل الثقافي.

كما احتفت فعاليات العام الحالي بخرّيجي الدورات والورش التدريبية لـبرنامج "MBC Edutain" -برنامج صقل المواهب السعودية وتدريبها في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى تكريم أصحاب المحتوى المميّز والبنّاء من الشباب والشابات السعوديين والسعوديات.

واستُهل الحفل بكلمة افتتاحية لمدير عام قنوات MBC في السعودية، محمد التونسي، قال فيها: "الهدف من دورات وورش Edutain MBC هو صقل المواهب والمهارات السعودية الشابة، وتأهيل وتدريب جيل جديد من السعوديين والسعوديات في قطاع صناعة المحتوى الترفيهي بشقّيه الدرامي والسينمائي." وختم التونسي موجهاً كلامه لأصحاب التكريم والخريجين: "نحرص على توفير الدعم لخريجي Edutain في مسيرتهم العملية وأقول لهم: "أنتم في أيادٍ أمينة ما دمتم مع MBC الأمل".

وكان من أبرز المتحدثين خلال الحفل الكاتبة والممثلة السعودية فاطمة البنوي، والمنتج البريطاني العالمي غاريث أنوين وهو أحد الأساتذة المحاضرين في Edutain، اللذين شددا على أهمية دور المحتوى الإعلامي الملتزم بقضايا المجتمع في مواكبة عملية المشاركة والتطوير وصياغة المستقبل. كما أكدا قدرة المواهب والطاقات السعودية الواعدة على تحقيق التغيير الإيجابي في قطاع الإعلام والترفيه في المنطقة وإيصال قصصنا إلى العالمية.

كما تخلّل الحفل الاحتفاء بخرّيجي ومدرّبي الدورة الأولى من MBC Edutain في قطاع صناعة المحتوى الترفيهي والاختصاصات المتعلّقة بذلك، كالتمثيل وكتابة السيناريو والإخراج والإنتاج.

وتطلق "MBC الأمل" ست دورات تدريبية مكثفة جديدة، خلال العام الحالي في المملكة، وستفتح الأبواب من خلال Edutain Junior للهواة الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً، كما ستطلق منصة خاصة بالخريجين للتواصل وتبادل الخبرات.