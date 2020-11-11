إمارة مكة: حادث فاشل وجبان أثناء حضور قنصل فرنسا بجدة ينجم عنه إصابتان طفيفتان

وقع في مقبرة الخواجات القديمة بجنوب غرب المحافظة

صرّح المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، بأن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء، حادثة اعتداء فاشل وجبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.

وكانت مقبرة قديمة تسمى مقبرة الخواجات تقع بحي الهنداوية جنوب غرب جدة قد شهدت الواقعة صباح اليوم الأربعاء، وطوّقت الجهات الأمنية على إثرها الموقع، فيما باشرت عدة جهات أمنية بمتابعة من إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة.