الحزن والأسى يخيمان على العالم بوفاة الطفل المغربي ريان

عبد الرحمن بن مساعد: اللهم الطف بأهله وصبّرهم واجعله شفيعاً لهم

خيم الأسى والحزن الشديدان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان؛ الذي وافته المنية بعد سقوطه في البئر، وذلك بعد أن علّق مئات الآلاف من المشاهدين آمالهم بأن يكون الطفل مازال على قيد الحياة.

ونعى الديوان الملكي المغربي الطفل ريان؛ للشعب المغربي، وقدّم الملك محمد السادس؛ خالص العزاء لأسرة ريان؛ خلال اتصال هاتفي.

وأعرب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش؛ عن شعوره بالأسى والحزن لخبر وفاة الطفل ريان؛ بعد أيامٍ من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حياً.

وكتب عزيز أخنوش؛ على حسابه على "فيسبوك": "بهذه المناسبة الحزينة، أتقدم، باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدَي الطفل ريان".

كما قدّم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد؛ خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الطفل المغربي ريان.

في مصر، نعى الأزهر الشريف، الطفل المغربي ريان؛ حيث تقدّم الدكتور أحمد الطيب؛ شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة لوالدَي "ريان"، ولملك وحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

في السعودية، غرّد الأمير عبدالرحمن بن مساعد؛ بالقول: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله.. اللهم الطف بأهله وصبّرهم واجعله شفيعاً لهم في الآخرة واجعل موته سبباً في حياة كريمة لأبويه وأسرته".

أما رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ؛ فغرّد: "رحم الله الطفل ريان.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. كل العزاء لأسرته وللشعب المغربي الكريم".

في فرنسا، أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون؛ عن حزنه الشديد على وفاة الطفل المغربي ريان داخل البئر.

وقال ماكرون، عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: "هذا المساء، أود أن أقول لأسرة الطفل ريان والشعب المغربي إننا نشارك حزنهم".

وتصدّر وسم الطفل ريان مواقع التواصل الاجتماعي في أرجاء الدول العربية وأنحاء كثيرة من دول العالم كافة.

كما قدّم عديدٌ من النجوم والمشاهير في عالم الفن وكرة القدم تعازيهم الحارة بالوفاة المفجعة للطفل ريان.