"كورونا" يدقّ أبواب موريشيوس مسجلًا أول ثلاث حالات

اثنان يعملان على سفن سياحية والثالث جاء من المملكة المتحدة

سجّلت حكومة موريشيوس، اليوم، أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقالت في بيان لها: إن ثلاثة من مواطني موريشيوس عادوا إلى البلاد مؤخرًا، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، اثنان منهم يعملان على سفن سياحية، والثالث جاء من المملكة المتحدة.

حكومة موريشيوس فيروس كورونا الجديد

2

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 09:32 AM

اثنان يعملان على سفن سياحية والثالث جاء من المملكة المتحدة

"كورونا" يدقّ أبواب موريشيوس مسجلًا أول ثلاث حالات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 566

سجّلت حكومة موريشيوس، اليوم، أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقالت في بيان لها: إن ثلاثة من مواطني موريشيوس عادوا إلى البلاد مؤخرًا، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، اثنان منهم يعملان على سفن سياحية، والثالث جاء من المملكة المتحدة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حكومة موريشيوس فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020