"كورونا" يدقّ أبواب موريشيوس مسجلًا أول ثلاث حالات

اثنان يعملان على سفن سياحية والثالث جاء من المملكة المتحدة

سجّلت حكومة موريشيوس، اليوم، أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقالت في بيان لها: إن ثلاثة من مواطني موريشيوس عادوا إلى البلاد مؤخرًا، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، اثنان منهم يعملان على سفن سياحية، والثالث جاء من المملكة المتحدة.