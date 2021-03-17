"جونسون": سأتلقى جرعة "أسترازينيكا" قريبًا

أعرب عن ثقته في جودة اللقاح

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأربعاء)، أنه سيحصل على جرعة لقاح أكسفورد - أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا في القريب العاجل.

وأعرب "جونسون" عن ثقته في جودة اللقاح، الذي علق في بعض الدول الأوروبية الأخرى بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية.

وعند سؤاله عما إذا كانت الدول الأوروبية قد تجاهلت الأدلة العلمية، قال جونسون: "أفضل شيء يمكنني قوله عن برنامج لقاح أسترازينيكا هو أنني تلقيت أخيرًا أخبارًا تفيد بأنني سأحصل على جرعة خاصة بي قريبًا جدًا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأوقفت العديد من دول الاتحاد الأوروبي طرح اللقاح، الذي طورته جامعة أكسفورد وأسترازينيكا، لكن المنظم البريطاني أكد أنه لا يوجد دليل على وجود علاقة سببية بين تقارير أحداث الانصمام الخثاري واللقاح.