منع 12 مسؤولاً تونسيًا من السفر بسبب شبهات فساد

بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان

منع قاضٍ تونسي اليوم (الاثنين) 12 مسؤولاً من بينهم وزير سابق، ونائب في البرلمان من السفر؛ بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.

وأوضح محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي المالي، أن من بين المسؤولين مديرين عاميين لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات، وفقًا لـ"رويترز".

وأقال الرئيس قيس سعيد، رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفها معارضوه بأنها "انقلاب"، معلنًا ضرورة محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات.