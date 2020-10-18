"الصحة": تسجيل 348 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 373 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020، تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 342202 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 373 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 328538 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5185 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8479 والحالات الحرجة 825 حالة.