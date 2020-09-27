"تطمن" في عسير تقدم خدماتها لأكثر من 161 ألف مستفيد

منذ بدء العمل فيها حتى الآن من خلال 24 عيادة في المنطقة

استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة عسير، أكثر من 161 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

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27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 10:57 AM

منذ بدء العمل فيها حتى الآن من خلال 24 عيادة في المنطقة

"تطمن" في عسير تقدم خدماتها لأكثر من 161 ألف مستفيد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة عسير، أكثر من 161 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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