التوطين والمقترحات والحلول.. "الراجحي" يلتقي أعضاء لجنة الإقامة والطعام

ضمن خطط "الموارد" لتعزيز علاقاتها مع مختلف القطاعات وبناء شراكات استراتيجية

الْتقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أعضاء اللجنة الوطنية للإقامة والطعام بحضور عدد من وكلاء ومنسوبي الوزارة.

وتضمّن اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتوطين، واستعراض المقترحات والحلول.

وجاء اللقاء ضمن خطط الوزارة لتعزيز علاقاتها مع مختلف القطاعات وبناء شراكات استراتيجية تسعى من خلالها إلى تطوير سبل رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي، وزيادة إنتاجيتهم من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر.