5 مراحل وراء حصول "تأهيل بريدة" على "الآيزو" في التغذية

تعتبر من الاعتمادات المتميزة على مستوى العالم

حقق قسم التغذية بمركز التأهيل الشامل ببريدة؛ شهادة الآيزو ISO لنظام سلامة الأغذية، بعد تقييم دقيق وشامل لجميع الإجراءات التي يطبقها قسم التغذية بالمركز، والتي تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة عالميًّا لدى هيئات الاعتماد الدولية والمبنية على أحدث الوسائل العلمية في سلامة الغذاء.

وأوضح مدير المركز عبدالله بن راضي الحربي، أن تلك الشهادة تعتبر من الاعتمادات المتميزة على مستوى العالم، مضيفًا أن هناك عدة مراحل أساسية للحصول على شهادة الآيزو 22000، والتي تشمل التحضير والمراجعة والتفتيش والفحص والتدريب.

وأشار إلى أنه تم في كل مرحلة تقييم وتصحيح كافة الإجراءات؛ كعمليات فصل مراحل ومواقع الإعداد للوجبات الغذائية، والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والتعقيم وطرق حفظ وتخزين الأغذية؛ وذلك لاستكمال المتطلبات الأساسية للاعتماد.

وأكد "الحربي" أن الحصول على شهادات الآيزو 22000 له عدة فوائد؛ من أهمها تحقيق سلامة ورضا المرضى، وتحسين صورة المركز، وتقليل الحوادث الناشئة عن مخاطر عدم سلامة الغذاء.

من جهته أبان ناصر عبدالله المطوع، أخصائي تغذية ورئيس قسم التغذية بالمركز، أن شهادة الآيزو رمز المواصفة 22000؛ وهي شهادة اعتماد دولية تختص بإدارة وسلامة وجودة الغذاء من المخاطر الخارجية المتوقع حدوثها من استلام المواد الغذائية بشكلها الخام حتى إعدادها وتجهيزها ووصولها للمستفيدين.

وأضاف أنه يندرج تحت هذه المواصفة تطبيق نضام الهاسب HACCP (نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة) التي تهدد سلامة الغذاء الداخلية، والتي تعتمد على تحديد جميع النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها أيًّا كانت: بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية؛ وذلك لضمان سلامة المنتج الغذائي.

وأردف بأن مواصفة آيزو 22000 تشمل تطبيق اشتراطات وآلية نظام العمل واشتراطات السلامة العامة؛ مثل تحديد كُل منطقة من مناطق العمل بأدوات وإجراءات خاصة حسب الشروط، ومن ضمن متابعة اشتراطات السلامة العامة مثل (متابعة سلامة العاملين والفحص الطبي لهم والنظافة الشخصية والزي الخاص - إجراءات توريد المواد الغذائية- مكافحة الحشرات- سلامة المستودعات وآلية التخزين)، وأن جميع العاملين تم تدريبهم على إجراءات العمل وتطبيقه، وأن هذه الشهادة تخضع للرقابة الدورية من الجهة المانحة.

