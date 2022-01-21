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فيما وصل إجمالي ‏‏‏الإصابات إلى 68,671,563 وعدد ‏الوفيات 856,288

768,190 حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 768,190 إصابة ‏جديدة و2,542 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.



ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 68,671,563، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 856,288.