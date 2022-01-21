768,190 حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 768,190 إصابة جديدة و2,542 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 68,671,563، فيما بلغ عدد الوفيات 856,288.
فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 68,671,563 وعدد الوفيات 856,288
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 768,190 إصابة جديدة و2,542 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 68,671,563، فيما بلغ عدد الوفيات 856,288.