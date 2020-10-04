شاهد.. نجاة 5 شباب بعد انقلاب سيارتهم في دوار الثلاثين بـ"شقراء"

﻿"سبق" نشرت عن هبوطات أسفلت الدوارات والشوارع منذ سنوات

نجا خمسة شباب من موت محقق بعدما انقلبت بهم مركبتهم في دوار الثلاثين بسبب هبوطات وتعرجات في الأسفلت الذي أخل بتوازن مركبتهم، وأدى لاصطدامها بالرصيف، ثم انقلابها.

وتفصيلاً، تعرضت مركبة، يستقلها خمسة شباب، للانقلاب في دوار الثلاثين، بعدما أخلت هبوطات وتعرجات الأسفلت بتوازن السيارة، إضافة إلى تجمُّع مياه بسبب سوء تصريف الشارع؛ ما أدى لانحراف السيارة عن الطريق، وقبل توقفها اصطدمت برصيف الدوار، وانقلبت على جانبها، ثم انقلب مرة اخرى على سقفها الأعلى "التندة". وقد تمكن الشباب من الخروج منها بسلام دون أي إصابات بفضل الله، ثم بفضل الالتزام بالسرعة المقررة نظامًا؛ إذ كانت السيارة تسير بسرعة منخفضة.

وباشر مرور شقراء الحادث فور وقوعه، كما كلف لجنة مختصة بالنظر في أسباب الحادث، التي بدورها قررت أن سبب الحادث هبوط الأسفلت وتعرجاته بنسبة ٧٥ %، فيما قررت نسبة ٢٥ % من الخطأ على قائد السيارة.

والتقت "سبق" والد قائد المركبة التي تعرضت للانقلاب، المواطن محمد أبا بطين، الذي قال: أولاً، أحمد الله على سلامة أولادي ومرافقيهم. ثانيًا، هدفي من مطالبتي الجهة المنفذة للطريق هو تحمُّل المسؤولية عن الحادث وتبعاته من أجل المصلحة العامة للجميع، وذلك من خلال إلزامها بإصلاح الهبوطات والتعرجات التي نعاني منها سوية في دوارات المحافظة وشوارعها.

وأضاف: اليوم نجا أولادي ومرافقوهم من موت محقق بفضل الله، وغدًا ننتظر من يكون ضحية تلك الطرق من أهالي المحافظة وسالكي الشوارع.

وتابع: أناشد وزارة الشؤون البلدية والقروية النظر في أسباب سوء السفلتة في ميادين شقراء وشوارعها.. فرغم الإصلاح للسفلتة تتكرر الهبوطات والتعرجات في تلك الشوارع في وقت وجيز؟!!

وكانت "سبق" قد نشرت قبل أربع سنوات عن الحفر والهبوطات المنتشرة في شوارع محافظة شقراء التي تتربص بالمركبات وسالكي الطريق بسبب سوء السفلتة، وإهمال صيانة الشوارع والطرق بالمحافظة.

ورصدت "سبق" حينها بالفيديو والصور جانبًا من تلك الهبوطات والحفر في طرق المحافظة الرئيسة؛ إذ لا يكاد يخلو شارع من شوارع المحافظة الرئيسية من حفر وهبوطات تسببت في إلحاق الضرر بالسيارات، وإيذاء قائدي المركبات. وتلك الهبوطات تبدأ من مدخل المحافظة الشرقي حتى المدخل الغربي، ومن المدخل الجنوبي حتى المدخل الشمالي.

ولم تسلم دوارات الشوارع من تلك الهبوطات؛ إذ شملت دوار السجن، ودوار البلدية القديمة، ودوار الساعة، ودوار التأهيل، ودوار الصفراء، ودوار المستشفى، ودوار المحافظة، إضافة إلى الطريق الرئيس الرابط بين حي التأهيل وحي القرائن بالقرب من المستشفى. كما شملت طريق الرياض - شقراء الذي يبدأ من دوار السجن حتى النفود للمتجه للرياض.

وقال أحد المواطنين المتضررين حينها: تعرضت سيارتي منذ أشهر لتلف في عجلاتها الأمامية والخلفية "جهة اليمين"؛ وذلك بسبب حفر عدة بمدخل حي الدوريات بالقرب من دوار الساعة.

وأضاف: كدت بسببها أن أنحرف عن الطريق لولا لطف الله. وبعد الحادثة مباشرة قامت البلدية بترقيع الأسفلت، وسفلتة الحفر دون تحمل أي مسؤولية من جراء الأضرار التي لحقت بمركبتي.

وأردف: ما يثير الاستغراب أن دوار المحافظة الجديد أُنشئ قبل أشهر، ومع ذلك يوجد فيه هبوط شديد يشكل خطرًا على المركبات وسالكي الطريق من طلاب وموظفي جامعة شقراء.