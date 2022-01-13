أصاب فردًا من أسرته.. "كورونا" يمنع "جونسون" من زيارة رسمية

سيحدّ من الاتصال بالآخرين ويطبق الإجراءات

ألغى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، زيارة مقررة إلى مقاطعة لانكشاير، بعد أن ثبتت إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا.

وذكر متحدث باسم مكتب "جونسون" أن رئيس الوزراء سيتبع التوجيهات الرسمية بما في ذلك إجراء اختبارات يومية، وسيحدّ من الاتصال بأشخاص آخرين، وفقاً لـ"بي بي سي".

ويواكب إلغاء الزيارة إلى لانكشاير، مواجهة "جونسون" لدعوات من بعض كبار المحافظين، وحزب العمل والحزب الوطني الأسكتلندي والديمقراطيين الأحرار؛ للاستقالة، بعد اعترافه بأنه حضر تجمعا في داونينغ ستريت خلال الإغلاق الأول بسبب فيروس كورونا.