خطأ طبي يودي بحياة سيدة وجنينها بالقريات.. و"الصحة" تحقق

لجان من داخل وخارج المحافظة ومطالبات بمستشفى ولادة

قدّمت "صحة القريات" تعازيها ومواساتها لذوي المواطنة المتوفاة وجنينها بسبب خطأ طبي بمستشفى القريات العام أثناء مراجعتها المستشفى قبل عدة أيام بعد آلام شعرت بها، حيث أكدت "صحة القريات" الواقعة من خلال بيان توضيحي أصدرته بشأنها.

وأحاطت "صحة المحافظة" بأنها قامت على الفور باتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة للتعامل مع القضية، وتشكيل لجان طبية من عدة تخصصات؛ لاستكمال الإجراءات النظامية للشكوى المقدمة من ذوي المتوفاة، وتحويلها إلى لجنة الأخطاء الطبية والمهنية لحين استكمال التحقيقات.

من جانبها وفي سياق متصل، أكدت مصادر "سبق" وصول لجنة من خارج القريات للتحقيق بالحادثة، بالإضافة للجان التحقيق المشكلة من "صحة القريات"، والتي باشرت عملها فور وقوعها في إشارة للاهتمام الكبير من الجهات الصحية لكشف الأسباب وجوانب التقصير تفاديًا لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء القاتلة مستقبلاً.

وجاء في البيان: "إيضاحًا لما يتم تداوله بشأن وفاة سيدة، يرحمها الله، بسبب خطأ طبي في مستشفى القريات العام فإن "الصحة" تقدم خالص عزائها ومواساتها لذوي المتوفاة، وتود الإحاطة بأنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة للتعامل مع القضية وتشكيل لجان طبية من عدة تخصصات لاستكمال الإجراءات النظامية للشكوى المقدمة من ذوي المتوفاة وتحويلها إلى لجنة الأخطاء الطبية والمهنية لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات كافة. وتؤكد صحة القريات حرصها على التجاوب السريع مع أي شكوى حيال الخدمات الصحية في المنطقة وتطبيق الإجراءات النظامية والعمل على تلافي أوجه القصور".

من جهة أخرى، طالب ذوو المتوفاة بسرعة التحقيق وكشف النتائج ومحاسبة المتسببين بهذا الخطأ الطبي الذي نتج عنه فقدهم ابنتهم وجنينها، وعدم تلقيها العلاج المناسب لحالتها بعد إجراء الفحص الطبي الصحيح لها.

في غضون ذلك، أثار هاشتاق "#الاخطاء_الطبيه_بالقريات"، موجة من التغريدات التي تفاعل معها أهالي القريات، وذلك على إثر وفاة سيدة وجنينها بخطأ طبي أثناء مراجعتها قسم الطوارئ بمستشفى القريات العام قبل عدة أيام والتي تكررت لأكثر من مرّة.

وطالب الأهالي ومغردون بضرورة توفير مستشفى خاص للنساء والولادة بالقريات والتي تصدرت قائمة مدن المملكة كأعلى نسبة مواليد لعدة سنوات سابقة وذلك بحسب إحصائيات وزارة الصحة التي تصدرها كل عام، كما طالبوا بالوقوف على الأخطاء الطبية التي يتعرض لها بعض المرضى والمراجعين أثناء مراجعاتهم الطبية وتلقيهم العلاج ووضع الحلول المناسبة والعاجلة لها بعد أن تسببت بعدد من الوفيات والإصابات.