وصول ضيوف ولي العهد من حجاج أمريكا إلى جدة

عددهم 168 حاجاً اتجهوا إلى المدينة المنورة

وصلت طائرة الخطوط الأمريكية القادمة من "أوهايو" ذات الرقم 653 وعلى متنها 168 حاجاً من مسلمي أمريكا من ضيوف ولي العهد إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة اليوم.

وقد تم نقل الحجاج القادمين إلى الصالة الجنوبية لإنهاء إجراءات وصولهم قبل نقلهم للمدينة المنورة تمهيدًا لذهابهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وتم إنهاء إجراءتهم بكل يسر وسهولة.