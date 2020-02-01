رسمياً.. سميحان النابت تعاونياً

أعلنت إدارة نادي التعاون شراء المدة المتبقية من عقد سميحان النابت من نادي أبها.
وقال النادي عبر تويتر: "أنهت إدارة النادي تسجيل اللاعب سميحان النابت، بعد الاتفاق مع نظيرتها بنادي "أبها" على شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب ليمثل التعاون فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي".
وكان اللاعب قد وقع عقداً ينضم بموجبه إلى التعاون مطلع الموسم المقبل، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة.التعاون
أعلنت إدارة نادي التعاون شراء المدة المتبقية من عقد سميحان النابت من نادي أبها.
وقال النادي عبر تويتر: "أنهت إدارة النادي تسجيل اللاعب سميحان النابت، بعد الاتفاق مع نظيرتها بنادي "أبها" على شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب ليمثل التعاون فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي".
وكان اللاعب قد وقع عقداً ينضم بموجبه إلى التعاون مطلع الموسم المقبل، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة.