تونس تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً

سجلت تونس 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها سبع إصابات محلية، و 34 إصابة وافدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 1642 حالةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً.

فيروس كورونا الجديد

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06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 11:47 PM

استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً

تونس تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

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سجلت تونس 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها سبع إصابات محلية، و 34 إصابة وافدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 1642 حالةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً.

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فيروس كورونا الجديد

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