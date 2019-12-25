بعد تورطه.. أردوغان يطير لتونس لبحث وقف إطلاق النار في ليبيا

في زيارة مفاجأة لم تُعلَن من قبل

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة مفاجئة لتونس اليوم لبحث سبل التعاون بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا المجاورة؛ وذلك بعدما تورطت القوات التركية في الصراع الدائر هناك.

وخلال اللقاء ناقش أردوغان مع نظيره التونسي قيس سعيد الخطوات المحتملة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك في زيارة إلى تونس لم تُعلَن من قبل.

وأشار إلى أنه بحث مع الجانب التونسي الخطوات التي يمكن أن يتخذوها، وتعاونهم من أجل ضمان وقف إطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى العملية السياسية، وفق ما أكدته رويترز.

وما زالت تونس تسعى إلى إقناع القوى الإقليمية باحترام الحظر المفروض على الأسلحة لتفادي تصعيد الصراع.