"طبية شقراء" تختتم فعاليات "باحث المستقبل".. برامج نظرية وورش عمل

في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية بين جامعة شقراء وإدارة التعليم، اختتمت كلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء، أعمال "مبادرة باحث المستقبل"، والتي تمت على مرحلتين.

واستهدفت المرحلة الأولى، نخبة من طلاب مرحلتي المتوسطة والثانوية؛ فيما استهدفت المرحلة الثانية منسقي الطلاب الموهوبين بمدارس المحافظة.

ورافق الطلاب والمعلمين، كل من: رئيس قسم رعاية الموهوبين بتعليم شقراء الدكتور عبدالله الشايع، ويوسف الشايع، واستقبلهم عميد الكلية الدكتور عطاالله العنزي، والمشرف على برنامج المبادرة الدكتور محمد الرعوجي. وتم إطلاع المشاركين على ما تحويه الكلية من معامل وإمكانات تعليمية.

بعد ذلك بدأت فعاليات الدورة وبرامجها التي تركّزت على تعزيز المهارات البحثية من خلال تعريف البحث العلمي وأهميته، وصياغة أهداف ومتغيرات البحث، واختيار الفرضيات البحثية؛ إضافة إلى مشكلة البحث وخطوات إعداده، والتي قدّمها كل من الدكتور عطاالله العنزي، والدكتور محمد الرعوجي، والدكتور عبدالله الغنايم، والدكتور كمال عبدالسلام.

وشارك المتدربون في عدد من ورش العمل التي تُعد تطبيقًا عمليًّا لما تم تنفيذه في الدورة من فعاليات ومحاضرات نظرية، ونفّذ تلك الورش وأشرف عليها الدكتور خالد الخثعمي، والدكتور محمد الرعوجي.

يُذكر أن كلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء، تقوم بتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التي تستهدف تنمية المجتمع المحلي، وتتواكب مع تطلعات الجامعة ووزارة التعليم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠.