الفتح يزيد من متاعب الشباب ويلحق به الهزيمة الثانية

"بانيغا" خرج بالبطاقة الحمراء

نجح فريق الفتح الكروي الأول بتحقيق أول انتصاراته هذا الموسم على حساب مضيفه الشباب بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الخامس مؤقتاً، بينما توقف رصيد الشباب عند نقطة يتيمة بالمركز الخامس عشر.



وضع فراس البريكان الفتح في المقدمة عند الدقيقة 25 مستغلاً التمريرة الطولية من الدولي البيروفي ألبرتو كويفا، كسر على إثرها مصيدة التسلل لينفرد بالمرمى ويسدد كرة زاحفة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى فواز القرني.



وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق أطلق نواف بوشل رصاصة الرحمة في مرمى الشباب بتسجيله ثاني أهداف الفتح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد أن نجح في ترجمة عرضية علي الزقعان.



ومنذ الدقيقة 20 أكمل الشباب المباراة بعشرة لاعبين بعد أن أشهر حكم اللقاء تركي الخضير البطاقة الحمراء بوجه الأرجنتيني إيفر بانيغا نتيجة تدخله العنيف على لاعب الفتح سفيان بن دبكة، وعاد الحكم مرة أخرى في الدقيقة 85 ليشهر البطاقة الحمراء على لاعب الشباب علي مجرشي بعد أن تحصل على البطاقة الصفراء الثانية.