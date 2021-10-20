"المطيري" يترأس لجنة السلامة المرورية بالأفلاج

ناقش ما تحتاجه الطرق الرئيسة وطرح حلولًا لمعالجتها

ترأس محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري، بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة علي القرني، وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية؛ مناقشة المواضيع المتعلقة بالسلامة المرورية، ومنها الطريق العام وسط مدينة ليلى، وتخصيص ممر للمشاة تتوفر فيه الإجراءات الوقائية اللازمة التي تضمن سلامة الجميع، كما تم التطرق إلى الحديث عن بعض التقاطعات والدوارات المؤقتة والمواقع التي يسجل بها حوادث ومناقشة أسبابها، وطرح حلول للعمل على معالجتها وفق هندسة السلامة المرورية، بما يضمن سلامة مرتادي الطرقات داخل المحافظة وخارجها.

وتضمن الاجتماع مناقشة ما تحتاجه بعض الطرق الرئيسية من إنارة ومدلولات أرضية وإشارات ضوئية وعلامات إرشادية وسفلتة وتصريف لمياه الأمطار.

وأوصت اللجنة بوضع مطبات صناعية ووسائل تهدية في الموقع الذي شهد عددًا من حالات الدهس وسط ليلى، ووضع دوار بتقاطع جامع الملك عبدالله، كذلك استبدال إشارة الجبيلة بدوار، وإغلاق بعض التقاطعات التي تشكل خطرًا.

وأكد "المطيري" في نهاية الاجتماع على ضرورة التعاون بين الجهات ذات الاختصاص بالسلامة المرورية، والعمل على رفع مستوى الوعي والسلامة المرورية، ومضاعفة الجهد لتحقيق الهدف الاستراتيجي للجنة، وسلامة المواطن والمقيم ومرتادي الطريق.