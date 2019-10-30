محافظ وادي الدواسر يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

تستمر لمدة أربعة أشهر.. وتستهدف كافة فئات المجتمع للوقاية

تصوير: محمد آل مسحل

دشّن محافظ وادي الدواسر، عبدالله بن سليمان المبارك، انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح الأنفلونزا لعام 1441هـ بالمحافظة، بحضور مدير المستشفى المشرف العام على القطاع الصحي بالمحافظة الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، والفريق الطبي.

‫وتفصيلًا، استمع "المبارك" لشرح موجز عن خطة الحملة التي تستمر لأربعة أشهر، وتستهدف كافة فئات المجتمع وخاصة الممارسين الصحيين، ومرضى الأمراض المزمنة، والأطفال، والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة، وكبار السن، والنساء الحوامل؛ للوقاية من الإنفلونزا".

‫كما اطلع على خطة الحملة الإعلانية التي ستُنَفّذ في الشوارع والطرقات بالتعاون مع بلدية المحافظة، وما يصاحبها من برامج توعوية صحية بالأسواق والحدائق، والتي تتزامن مع جاهزية الفِرَق الطبية؛ لتطعيم أكبر نسبة من الزوار والمراجعين والمرضى بالمراكز الصحية والدوائر الحكومية؛ لتقليل فرص ونِسَب الإصابة وانتقال العدوى بالمجتمع".

‫وأكد المشرف العام على الحملة مديرُ إدارة القطاع الصحي، الأخصائي أول حسن العشوان، بأن اللقاح متوفر بالمستشفى والمراكز الصحية للمواطنين والمقيمين مجانًا؛ حيث يُعَد اللقاح الوسيلة الوحيدة للوقاية من 70- 90% من الإنفلونزا؛ وهو ما يستوجب أخذه سنويًّا؛ مهيبًا بالجميع التعاون مع الفِرَق الميدانية؛ لإنجاح هذه الحملة لحمايتهم -بعد توفيق الله- من هذا المرض.

‫يشار إلى أن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا لهذا العام، والتي ينفذها مستشفى محافظة وادي الدواسر العام؛ تأتي استكمالًا للجهود التوعوية الذي تبذلها وزارة الصحة؛ للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من الإنفلونزا الموسمية".