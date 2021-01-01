"الماضي" يدشن انطلاق فعاليات مهرجان شتاء الخرج

يستمر 7 أيام.. وشهد حضور 5000 زائر خلال يومه الأول

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي عصر الخميس، انطلاق فعاليات مهرجان #شتاء_الخرج، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج، بمشاركة بلدية محافظة الخرج وعدد من الجهات الحكومية، وذلك بمقر المهرجان في الساحة المجاورة لقصر الملك عبدالعزيز التاريخي خلف مبنى بلدية محافظة الخرج.



وفور وصول محافظ الخرج لمقر الحفل تجول برفقة أعضاء اللجنة المنظمة الفعالية واطلع على ما يحتويه المهرجان من أجنحة وأركان وفعاليات مصاحبة، كذلك استمع لممثلي الجهات الحكومية المشاركة حول ما يقدمونه من خدمات للزوار.



ويضم المهرجان- الذي يستمر لمدة سبعة أيام- عدة فعاليات وبرامج منها "الأسر المنتجة والبرامج التراثية والثقافية والترفيهية" وقد بدأت أولى البرامج بالفلكلور الشعبي فرقة صدى الخرج، أحيت الحضور الذي استمتع لما قدمته من عروض شعبية.



كما يضم الموقع خيمة للضيافة لاستقبال الوفود والزوار، وأركاناً للتوعية الصحية، والتي شكلت دوراً مهم في الإجراءات الاحترازية الوقائية من فايروس كورونا بمشاركة مستشفى الملك خالد والهلال الأحمر السعودي.



الجدير بالذكر أن المهرجان شهد حضوراً كثيفاً تجاوز الـ 5000 زائر خلال يومه الأول، وبذلت اللجنة المنظمة جهداً مميزاً في التنظيم والالتزام في تطبيق الإجراءات الاحترازية.