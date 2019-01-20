"إعلان بيروت".. القمة العربية تدعو إلى تكثيف الجهود لعودة اللاجئين لأوطانهم

تضمن 29 قرارا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

طالب البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية التنموية في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم (الأحد)، المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المواتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدولة المضيفة وقوانينها النافذة، وفقا لـ"رويترز".

وأشار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وهو يلقي البيان الذي عرف باسم "إعلان بيروت"، إلى "استفحال أزمة النزوح واللجوء السوري، علاوة على استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة".

وقال: "ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة".

وتضمن "إعلان بيروت"، ٢٩ قرارا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الدول العربية.