رئيس دولة إسلامية يدعو المزارعين للإفطار في رمضان للحفاظ على الإنتاج

"رحمان": الحفاظ على الصحة العامة والأمن الغذائي مبرر شرعي لتأجيل الصوم

حث رئيس طاجيكستان "إمام علي رحمان"، اليوم الخميس، المزارعين على الإفطار خلال شهر رمضان ثم قضاء أيام الصيام لاحقًا؛ للحفاظ على صحتهم وإنتاجيتهم أثناء تفشي وباء كورونا.

ولم تسجل طاجيكستان أي إصابات بفيروس كورونا؛ لكنها أغلقت الحدود واتخذت إجراءات أخرى لمنع انتشار الفيروس؛ منها إغلاق المساجد.

وفي خطاب إلى المسلمين الذين يشكلون الأغلبية العظمى من سكان البلاد، قال "رحمان": إن الحفاظ على الصحة العامة والأمن الغذائي مبرر شرعي لتأجيل الصوم وفق ما نقلته "رويترز".

وقال: "أدعو كل من يعملون في الحقول.. باسم صحتهم وعائلاتهم، ولضمان مصلحة أسرهم، إلى استغلال هذه الرخصة الشرعية وتأجيل الصوم إلى وقت أكثر ملاءمة".

وطلبت الجمهورية السوفييتية السابقة البالغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، بمساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي ومانحين آخرين لمواجهة أثر الركود العالمي على اقتصادها.

وتستورد طاجيكستان بعض الأغذية الرئيسية مثل القمح.