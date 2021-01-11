"الحربي" يحتفل بزاوجه

احتفل الزميل الإعلامي، مراسل قناة العربية، عبد المحسن الحربي، بزواجه، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدموا له التهنئة، سائلين الله -العلي القدير- أن يبارك له، وأن يرزقه الذرية الصالحة.
"سبق" تتقدم لـ"الحربي" بالتهنئة، المقرونة بصادق الدعاء له بالتوفيق والسعادة والهناء.
احتفل الزميل الإعلامي، مراسل قناة العربية، عبد المحسن الحربي، بزواجه، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدموا له التهنئة، سائلين الله -العلي القدير- أن يبارك له، وأن يرزقه الذرية الصالحة.
"سبق" تتقدم لـ"الحربي" بالتهنئة، المقرونة بصادق الدعاء له بالتوفيق والسعادة والهناء.