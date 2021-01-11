"الحربي" يحتفل بزاوجه

احتفل الزميل الإعلامي، مراسل قناة العربية، عبد المحسن الحربي، بزواجه، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدموا له التهنئة، سائلين الله -العلي القدير- أن يبارك له، وأن يرزقه الذرية الصالحة.

"سبق" تتقدم لـ"الحربي" بالتهنئة، المقرونة بصادق الدعاء له بالتوفيق والسعادة والهناء.

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11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442 04:06 PM

"الحربي" يحتفل بزاوجه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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احتفل الزميل الإعلامي، مراسل قناة العربية، عبد المحسن الحربي، بزواجه، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدموا له التهنئة، سائلين الله -العلي القدير- أن يبارك له، وأن يرزقه الذرية الصالحة.

"سبق" تتقدم لـ"الحربي" بالتهنئة، المقرونة بصادق الدعاء له بالتوفيق والسعادة والهناء.

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