"الحربي" يحتفل بزاوجه

احتفل الزميل الإعلامي، مراسل قناة العربية، عبد المحسن الحربي، بزواجه، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدموا له التهنئة، سائلين الله -العلي القدير- أن يبارك له، وأن يرزقه الذرية الصالحة.

"سبق" تتقدم لـ"الحربي" بالتهنئة، المقرونة بصادق الدعاء له بالتوفيق والسعادة والهناء.