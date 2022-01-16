أوكرانيا تعلن امتلاك أدلة على ضلوع روسيا في الهجوم الإلكتروني الواسع عليها

استهدف عدة مواقع حكومية

أعلنت أوكرانيا، اليوم (الأحد)، أن لديها أدلة على ضلوع روسيا في الهجوم الإلكتروني الواسع، الذي استهدف هذا الأسبوع عدة مواقع إلكترونية حكومية أوكرانية، في سياق من التوترات الشديدة بين كييف وموسكو.

وذكرت وزارة التحوّل الرقمي في بيان نقلته "فرانس 24"، أن "كل الأدلة حتى اليوم تشير إلى أن روسيا تقف خلف الهجوم الإلكتروني".