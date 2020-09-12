مدني العاصمة المقدسة يسيطر على حريق أعلاف "العكيشية"

وقع نتيجة صاعقة.. ولم تسجل خسائر في الأرواح

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة مساء اليوم، من إخماد حريق اندلع بحلقة الأعلاف، وبحسب معلومات "سبق" أن الحريق وقع نتيجة صاعقة رعدية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني لـ"سبق"، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ تلقى بلاغًا في تمام الساعة (18:10) يفيد عن مشاهدة تصاعد أدخنة من الحلقة.

وأضاف: "وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم، وبالوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق بمجموعة أعلاف بحلقة أعلاف العكيشية".

وتابع: "قامت الفرق على الفور بعزل منطقة الاشتعال التي تقدر بـ ٦٠٠م٢ واحتواء الحريق دون الانتشار للمواقع المجاورة وإخماد الحريق بشكل تام، حيث باشر فريق التحقيق عمله بالموقع ولم تسجل إصابات ولله الحمد".

----

"مدني مكة" يكافح حريقاً في "العكيشية"

النيران اندلعت في أعلاف أغنام داخل الحي

تباشر فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا، اندلع في أعلاف أغنام بحي العكيشية جنوب مكة المكرمة.

وتتواجد فرق الدفاع المدني في الموقع وتبذل قصارى جهدها للحيلولة دون انتشار النيران.

ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بيانًا مفصلاً بعد السيطرة على الحريق.