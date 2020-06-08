الكويت: شفاء 1037 حالة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت 21242 حالة، بعد تعافي 1037 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان: إنه تأكد تَمَاثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.الكويت فيروس كورونا الجديد
بلغ عدد حالات التعافي في البلاد 21242
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت 21242 حالة، بعد تعافي 1037 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان: إنه تأكد تَمَاثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.