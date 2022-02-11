"الخارجية الأميركية": ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها

أكّدت أن واشنطن تقف بثباتٍ بجانب السعودية لدعمها دفاعياً

أعلنت الخارجية الأميركية إدانتها الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، باستخدام طائرة مسيّرة مفخّخة معرّضين المدنيين للخطر.

وأكّدت "الخارجية الأميركية" أن الحوثيين يعتمدون إجراءات عدوانية خطيرة ضدّ اليمنيين وجيرانهم، وقالت "الخارجية" إن "واشنطن تقف بثباتٍ بجانب السعودية لدعمها دفاعياً".