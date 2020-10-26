محافظ صبيا يطلع على المشاريع التعليمية والمدرسية وإنجازات منصة "مدرستي"

بقيمة تجاوزت 77 مليون ريال

تفقد محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود، ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، المشاريع والمجمعات التعليمية التابعة لمكتب تعليم صبيا، حيث قام المحافظ مع مدير التعليم بجولة على المجمعات ومرافقها.

وشهدت الجولة عرضاً موجزاً للمشاريع ومحتوياتها، فيما رحب مدير التعليم في كلمته بمحافظ صبيا، شاكراً له دعمه للإدارة على كافة الأصعدة، وأكد أن العملية التعليمية رغم التحديات تسير بثبات وتميز، وأن ما تحظى به الإدارة ومكاتب التعليم من مشاريع تعليمية هو بدعم كبير من القيادة الحكيمة أعزها الله.

وصاحب مدير التعليم في جولته مساعدوه، ومدير مكتب تعليم صبيا، واستعرض مدير إدارة المشاريع والصيانة المهندس عبد الله الشريفي، المشاريع المنجزة التي تم إنشاؤها والانتهاء منها وهي مجمع الطيري للبنين، والسبخة للبنات، والحسيني بنين، والعريش بنات، وقوز الجعافرة بنين، والباحر بنات، مصحوبة بإحصائيات عن أعداد الطلاب، والمدارس المستفيدة منها، والتكلفة، والقيم الإجارية التي تم توفيرها.

كما تطرق في حديثه للمشاريع المسحوبة التي تعمل الإدارة على استكمالها ونسب الإنجاز فيها، والمشاريع التي تحت إجراءات الفسخ، والمشاريع الجارية، مشيراً إلى أن عمليات التأهيل المنجزة والترميم والإضافة في المدارس باجمالي، ونسب الإنجاز لها والتكلفة، وعقود الصيانة التشغيلية لدى مكاتب التعليم، وصيانة المباني التعليمية ومباني الإدارة وقيمها.

وعرض مدير مكتب تعليم صبيا الدكتور عبد الرحمن رديني، الحالة العامة لمنصة "مدرستي" بمكتب تعليم صبيا، ونسب دخول المستفيدين، وعدد مدارس البنين والبنات بالمكتب الحكومية والمستأجرة، وإحصائيات عامة عن الكادر التعليمي والإداري، مؤكداً أن نسب دخول منصة مدرستي مرتفعة وصلت في مدارس البنات لأكثر من ٩٩٪؜ وأن الفاقد ضئيل جداً ومتابع، وتم عمل الحلول له بمشاركة أولياء الأمور، مقدماً شكره للإدارة المساندة في ذلك.

وتوجه محافظ صبيا بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، ولأمير المنطقة ونائبه على الدعم اللامحدود الذي تحظى به المحافظة، وكذلك توجه لوزارة التعليم ممثلة في وزير التعليم مدير تعليم صبيا بالشكر على الجهود الجبارة التي تبذل في سبيل استمرار العملية التعليمية عن طريق منصة "مدرستي".

وخُتمت الجولة التفقدية بتكريم شركاء النجاح شركة تطوير المباني، وشركة عبيد القحطاني، والمقاول العربي، وإنجاز المتكاملة.



من جهته أشار مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، إلى أن تكلفة المشاريع الستة المنجزة بلغت أكثر من ٧٧ مليون ريال، يستفيد منها ٣٩٦٩ طالب وطالبة، وسيتم من خلالها الاستغناء عن عدد ١٦ مبنى مستأجر في محافظة صبيا ما يسهم في توفر مبلغ مليون و٨٤٠ ألف ريال سنوياً.

