بدءاً من شوال.. إلزام المنشآت بتحصين عامليها أو فحصهم أسبوعياً

يشمل المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الأغذية والحلاقة وصالونات التزيين

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدداً من المنشآت بتحصين جميع العاملين بها، أو عمل فحص كورونا أسبوعيًا للعمالة، وذلك على نفقة المنشأة.



وجاء هذا القرار الذي تبلغ به ملاك المنشآت، ليصبح ساريًا من الأول من شوال المقبل، ويشمل المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الأغذية بأنواعها ومحلات الحلاقة وصالونات التزيين النسائي.