أسعار النفط تسجل ارتفاعًا بحوالي 1.1%

لتبلغ عند التسوية 78.09 دولارًا للبرميل

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا بحوالي 1.1% مع زيادة سحب شركات الطاقة على كميات كبيرة من مخزونات الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتًا، أو 1.1٪، لتبلغ عند التسوية 78.09 دولارًا للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتًا، أو 0.9٪، ليستقر عند 73.98 دولارًا.