حرصًا منه على استمرارية مشروعاتها.. "الجربا" يقدم 100 ألف ريال لـ"خيرات حفظ النعمة"

لضمان استمرارية العمل في مشروعات الجمعية خلال شهر رمضان المبارك

في إطار دعمه للجمعيات الخيرية بالمملكة، قدم رجل الأعمال الشيخ المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا رئيس مجلس الشركة الحديثة للتكنولوجيا مبلغ (100,000) ألف ريال كدعم منه لجمعية خيرات لحفظ النعمة، لضمان استمرارية العمل في مشروعات الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، فيما ثمنت جمعية "خيرات" هذا الدعم غير المستغرب من الشيخ الجربا، وقدمت الشكر الجزيل سائلة الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

يُذكر أن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، شهد في وقت سابق توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جمعية خيرات والشركة الحديثة للتكنولوجيا التي يملكها الشيخ فرحان الجربا، تمثلت تلك الاتفاقية بتبرع الجربا بمبلغ مليون ريال للجمعية، وقد ثمّن سمو أمير منطقة الرياض من جانبه هذه المبادرة من الجربا دعمًا لأنشطة "خيرات" في تقليل الهدر الغذائي.

يُذكر أن جمعية خيرات والتي يرأسها فخريًا سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، قد حصلت أخيرًا على جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي لعام 2019م، وتعني برامج خيرات بحفظ النعمة إضافة لتوزيع الوجبات اليومية والسلال الغذائية للأسر المستفيدة، خصوصًا في المواسم والأزمات كأزمة كورونا التي يمر بها العالم.