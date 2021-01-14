5 لقاءات حاسمة ومثيرة في دوري المحترفين .. أبرزها مواجهة الاتحاد وأبها

في الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تدور عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الجولة 13 ) مساء اليوم الخميس بـ 5 مباريات مثيرة وحاسمة في تحديد مراكز الفرق في سلم جدول الترتيب .

الفيصلي - القادسية

تجمع المباراة الأولى فريق الفيصلي بضيفه القادسية على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.

ويحتل الفيصلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، فيما يحتل القادسية المركز العاشر في الترتيب بـ 17 نقطة.

العين - الشباب

في المباراة الثانية يستضيف فريق العين نظيره الشباب على ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية بالباحة.

ويدخل العين اللقاء وهو في المركز الـ 15 بسلم الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يدخل الشباب بـ 22 نقطة في المركز الثاني.

الاتفاق - الباطن

على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام يحل الباطن ضيفاً على الاتفاق، حيث يحتل الباطن المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يدخل أصحاب الأرض اللقاء بالمركز التاسع بـ 17 نقطة.

الفتح - التعاون

يلتقي الفتح والتعاون على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

يدخل الفتح اللقاء بالمركز السابع بـ17 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز السادس بـ 18 نقطة.

الاتحاد - أبها

في آخر مباريات اليوم الأول من الجولة يلعب الاتحاد مع أبها على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، حيث يحتل الاتحاد المركز الرابع بـ 21 نقطة، بينما يحتل أبها المركز الثامن بـ 17 نقطة.

مباريات الجمعة

تستكمل لقاءات الجولة غداً الجمعة بـ 3 مباريات، حيث يلتقي في المباراة الأولى ضمك مع الوحدة وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

ويدخل ضمك اللقاء محتلاً المركز الـ 16 والأخير بـ 8 نقاط، فيما يدخل الوحدة اللقاء بـ 19 نقطة في المركز الخامس بسلم الترتيب.



وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة يستضيف الرائد صاحب المركز الـ 13 بـ 13 نقطة, فريق النصر الذي يحتل المركز الحادي عشر بـ 14 نقطة.

وفي قمة الجولة يستضيف الأهلي فريق الهلال على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية بجدة، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث بـ 22 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الأول بـ 25 نقطة.

