"الراجحي" يناقش تسليم "أجندة رئاسة السعودية G20" إلى إيطاليا

اجتماع عبر اتصال مرئي مع نظيرته "كتالفو" عبّر فيه عن دعم المملكة

عقد وزير الموارد البشرية والتنميــة الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية في إيطاليا نونزيا كتالفو؛ لمناقشة تسليم أجندة أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لجمهورية إيطاليا، بحضور وكيل الوزارة لشؤون العمل رئيس مجموعة عمل التوظيف الدكتور أحمد الزهراني.

وأعرب "الراجحي"؛ خلال الاجتماع، عن استعداد المملكة الكامل في تقديم الدعم المطلوب لجمهورية إيطاليا، لضمان انتقال سلس يضمن نجاح رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين لعام 2021م.

بدورها، قدمت الوزيرة كتالفو؛ شكرها لـ"الراجحي"؛ على تعاونه في هذا الصدد، مشيدة بجهود المملكة خلال رئاستها للمجموعة، في ظل ظروف انتشار جائحة فيروس كوفيد-19.

واتفق الطرفان على ضرورة مواصلة مجموعة العشرين عملها لحماية العاملين من آثار الجائحة، والتعاون لاعتماد إستراتيجية مشتركة لتوفير وظائف جديدة، والمساواة في الأجور بين النساء والرجال، وتعزيز الحماية الاجتماعية للجميع، ووضع الإنسان في قلب أنماط العمل الجديدة.

يُذكر أنه تم عقد اجتماع رسمي لمجموعة عمل التوظيف بمجموعة العشرين الشهر الماضي برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحضور الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، لتسليم إيطاليا أجندة أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لهذا العام؛ وذلك لتسلُّم إيطاليا رئاسة مجموعة العشرين لعام 2021م، ومن المنتظر مواصلة المملكة تقديم دعمها لإيطاليا باعتبارها عضواً في اللجنة الثلاثية (ترويكا) لعام 2021م.