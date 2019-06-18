"قوى الإعاقة" يبدأ تحضيراته لملتقى تونس والجائزة الكبرى

انطلق، أمس، معسكر المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة على ملعب ومضمار معهد إعداد القادة بالرياض استعداداً للمشاركة في ملتقى تونس الدولي والجائزة الكبرى لألعاب القوى الذي سيقام خلال الفترة من 21 حتى 28/ 10/ 1440هـ في تونس.

وسيستمر المعسكر الداخلي حتى الأحد المقبل، ويتضمن تدريبات في صالة الحديد والملعب، إذ يضم المنتخب 3 لاعبين هم: هاني النخلي، وعلي النخلي، ونور الصناع، تحت إشراف المدربين عبدالله مشراوي، وعبدالله مجرشي.