الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بجازان

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان، تسبب نشاطًا في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
كما شَمِلَ التنبيه هبوب رياح نشطة وسحب رعدية، وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة جازان ومحافظات: (أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا).
وستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان، تسبب نشاطًا في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
كما شَمِلَ التنبيه هبوب رياح نشطة وسحب رعدية، وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة جازان ومحافظات: (أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا).
وستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.