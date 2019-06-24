مجلس الوزراء البحريني يستنكر الاعتداء الحوثي على مطار أبها

أكد مساندة مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة في حفظ أمنها

جدّد مجلس الوزراء في مملكة البحرين إدانته واستنكاره للصور العديدة للإرهاب الحوثي في استهداف المدنيين والأبرياء، ومنها تكرار الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي وما يمثل ذلك من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن والاستقرار.

وأكد وفقاً لوكالة أنباء البحرين ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الأبرياء والمدنيين من مثل هذه الاعتداءات الإرهابية، معبراً عن مساندة مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.