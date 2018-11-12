مصادر يمنية: مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية بـ"الحديدة"

على إثر عدد من الغارات الجوية

أكدت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الاثنين، أن التحالف العربي وجه ضربات جديدة لمليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، وذلك بشنّه عدداً من الغارات الجوية.

وبينت المصادر أن الغارات استهدفت عددا من التعزيزات للمليشيا الحوثية شمالي شرق الحديدة.

3

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440 07:29 PM

على إثر عدد من الغارات الجوية

مصادر يمنية: مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية بـ"الحديدة"

فهد كاملي

الرياض

2 4,579

أكدت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الاثنين، أن التحالف العربي وجه ضربات جديدة لمليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، وذلك بشنّه عدداً من الغارات الجوية.

وبينت المصادر أن الغارات استهدفت عددا من التعزيزات للمليشيا الحوثية شمالي شرق الحديدة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018