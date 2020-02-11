"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير تستمر حتى 8 مساءً

دعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والبرك، والحرجة، المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل وعدداً من المواقع الأخرى.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة وكثافة الضباب.