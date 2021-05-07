إصابة رئيس جزر المالديف السابق في انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة ماليه

أصيب رئيس جزر المالديف السابق محمد نشيد، في انفجار يُشتبه أنه ناجم عن عبوة ناسفة، في العاصمة ماليه.

مناصرون للحزب الديمقراطي المالديفي الحاكم، قال إن "نشيد" كان بصدد استقلال سيارة أمام منزله، حين حدث الانفجار.

تقارير أولية أشارت إلى أن العبوة الناسفة كانت مثبتة بدراجة نارية في مكان قريب.

"محمد نشيد" كان أول رئيس منتخب ديمقراطياً في المالديف.