نداء الصداقة.. "ميسي" يتدخل لإنقاذ "رونالدينيو" متعهدًا بسداد 3 ملايين دولار

عيّن له أربعة محامين لمساعدته في قضية دخوله بارغواي بجواز سفر مزور

أفادت تقارير إعلامية، بقيام لاعب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بالتدخل في قضية البرازيلي رونالدينيو المحتجز في باراغواي بسبب دخوله بجواز سفر مزور إلى البلاد.

ووفقًا للتقارير؛ فقد عيّن الأرجنتيني أربعة محامين لمساعدة البرازيلي، بالإضافة لتعهده بسداد كامل ديون زميله السابق في برشلونة، والبالغة نحو ثلاثة ملايين دولار.

وبحسب ما نقلته "سبوتنيك" عن موقع caughtoffside؛ فقد وصل "رونالدينيو" وشقيقه إلى أسونسيون عاصمة بارغواي، الأربعاء، قادميْن من البرازيل، وقدّما جوازيْ سفرهما إلى شرطة الهجرة التي لم تلاحظ على الفور أي مشكلة في الوثائق.

وقامت الشرطة لاحقًا بمداهمة الفندق الذي يقيم فيه رونالدينيو وشقيقه؛ حيث كان يروج لكتاب وحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تهتم بالأطفال المحرومين، وعثرت في غرفتهما على جوازَي السفر المزورين.

ولا يزال البرازيلي وشقيقه رهن الاحتجاز، وربما يصل الأمر للمحكمة التي قد تنظر في هذه الدعوى.