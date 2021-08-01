الضبط الأمني بالأفلاج يطيح بخليجي بحوزته 70 حبة مخدرة

تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمه والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص

تمكّن مركز الضبط الأمني في الأفلاج "نقطة التفتيش"، من ضبط مواطن خليجي بحوزته حبوب مخدرة.

وفي التفاصيل، استوقف رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج مساء أمس السبت، بمركبة من نوع جيب قادمة باتجاه الشمال يقودها مواطن خليجي وبعد إخضاع المركبة للتفتيش عُثِر بداخلها على 70 حبة من الحبوب المخدرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتسليمه والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.