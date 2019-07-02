الاتحاد يتعاقد مع "مالكي الوحدة" لثلاثة مواسم

أعلنت إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع عبد الإله المالكي، لمدة 3 سنوات، قادمًا من نادي الوحدة.

وتمت مراسم التوقيع بين أنمار الحائلي رئيس النادي، واللاعب، بحضور أحمد كعكي عضو مجلس الإدارة، ووكيل أعمال اللاعب.

وتمنى الحائلي التوفيق للاعب مع زملائه في الفريق لتحقيق تطلعات جماهير الاتحاد.