فرق تطوعية تشارك في تشجير متنزه "سيسد" الوطني

ضمن فعاليات المركز في ذكرى اليوم الوطني الـ91

شاركت فرق تطوعية بمبادرة "تشجير السدر والسمر" في منتزه وادي سيسد الوطني.

وذكر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة مكة المكرمة، أن حملة التشجير كانت ضمن عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للمركز احتفاء بذكرى اليوم الوطني 91.

ودعا إلى المشاركة المستمرة في مشروعات التشجير مع جميع الجهات والمؤسسات والأفراد؛ بهدف حماية البيئة والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تُحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة.

كما تسهم الحملة في دعم مفاهيم التطوع كقيمة أخلاقية واستثمار طاقات الشباب الإيجابية بما يعود عليهم وعلى الوطن بالخير.

من جهته، أشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، إلى أن عمليات الاهتمام بالبيئة تحتاج إلى الوعي ورفع نسبة الوعي المجتمعي بذلك.

وقال إن "أهم الطرق لرفع الوعي المجتمعي بذلك هي البرامج التطوعية وحملات التشجير بمشاركة أفراد المجتمع لزيادة وعيهم بأهميتها، وستتواصل الحملة وأعمال التشجير بالتنسيق والاتفاق مع عدد من الجهات بمحافظات المنطقة".

وأضاف: يأتي ذلك امتداداً لحزمة من الأهداف التي تستلهم الرؤية التنموية لبلادنا، حيث تعتبر الاستدامة بجوانبها الثلاثة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحد المستهدفات الرئيسة لها.

ويُعتبر متنزه الطائف الوطني، متنزهًا طبيعيًّا شاسع المساحة وله طبيعة جغرافية مميزة؛ حيث تحيط به الأشجار والجبال من جميع الجهات؛ مما جعله متنزهًا مرغوبًا لزوار المحافظة، ومن أهم المناطق السياحية في السعودية المميزة بطبيعتها الجميلة.

كما يمتاز بما يتضمنه من ينابيع طبيعية، حيث يحتضن متنزه "سيسد" الوطني بالْتقاء عدد من أودية المنطقة مثل وادي العرج ووادي سيسد، إلى جانب وادي العرج المعروف.

وحصل المتنزه على اسمه بسبب ارتباطه بالسد الأثري "سيسد" الشهير، الذي قام بإنشائه الصحابي معاوية بن أبي سفيان عام 677م.