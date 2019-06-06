أمانة الرياض: مليون زائر في يومَيْن لـ"فعاليات العيد"

قالت أمانة منطقة الرياض إن زوار فعاليات عيد الفطر المبارك خلال اليومَيْن الماضيَيْن زاد على مليون زائر.



وتنظِّم أمانة الرياض خلال عيد هذا العام ٢٢٠ فعالية في ٣٠ موقعًا احتفاءً بموسم العيد، ووفَّرت خيارات ترفيهية متعددة لسكان الرياض وزوارها، اشتملت على مسابقات ومسرحيات وفنون شعبية، وغيرها من الفعاليات.